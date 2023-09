Saint-Lô. Service de chirurgie de l'hôpital privé du Centre Manche : l'ARS attend des mesures structurantes

"À ce jour, les conditions ne sont pas réunies pour la levée de la suspension temporaire de l'autorisation des activités de chirurgie du site de Saint-Lô", explique l'Agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué, samedi 2 septembre. Le service reste donc fermé. La direction voulait le rouvrir au plus vite, dès lundi 4 septembre, ce sera un peu plus long.

• Lire aussi. Saint-Lô. Fermeture du service de chirurgie de l'hôpital privé du Centre Manche : on vous explique pourquoi

L'établissement a mis en place des mesures pour remédier aux manquements constatés par l'ARS, avec l'embauche de deux nouveaux anesthésistes et un serment de confraternité. "Ces éléments restent à compléter par des éléments structurants suffisants face aux manquements constatés par l'ARS Normandie en termes d'organisation interne et de structuration du service, afin de s'assurer du respect de la réglementation garantissant la santé publique et la sécurité sanitaire, ainsi que la qualité des soins dispensés", estime l'ARS. Elle note donc des progrès mais qui restent encore à consolider. L'hôpital a jusqu'au vendredi 22 septembre.