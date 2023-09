Manche. Des cours de récré plus vertes dans les écoles

La rentrée scolaire arrive à grand pas. Lundi 4 septembre, dans la Manche, 41 151 élèves de primaire vont s'asseoir devant les tableaux des salles de classe et jouer dans les cours de récréation. Et ces dernières sont restées animées pendant l'été.

De nombreux travaux y ont été faits : peinture, changement des éclairages, rénovation des toilettes… Des chantiers pour végétaliser les cours de récréation ont aussi eu lieu. Objectif, y mettre plus d'arbres et d'herbe afin de les rendre plus vertes et agréables.

Ces chantiers ont lieu partout en France, mais aussi dans la Manche, comme à l'école Jules-Ferry de Granville, où 300 mètres carrés de goudron ont été transformés en 300 mètres carrés de gazon.

Découvrez comment l'école Jules Ferry a végétalisé sa cour de récré Impossible de lire le son.

Ces travaux ont coûté 60 000 € à la mairie. La municipalité réfléchit à verdir les autres écoles de la commune. Drôle de coïncidence, la cour de l'école Jules-Ferry de Cherbourg a aussi été reconfigurée et végétalisée cet été.