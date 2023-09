Cadeaux. Gagnez votre téléviseur 4K avec Tendance Ouest !

À l'occasion de la Coupe du monde de Rugby en France, du 8 septembre au 28 octobre, Tendance Ouest vous offre votre nouvelle télé Led, U.H.D, 4K, de la marque LG.

Un sublime et grand écran de 152 cm pour regarder du cinéma, des séries, jouer aux jeux vidéo et bien sûr soutenir l'équipe de France de rugby (1er match en ouverture ce vendredi 8 septembre à 21 heures face à la Nouvelle-Zélande, les All Blacks, avant l'Uruguay, la Namibie et l'Italie).

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 8 septembre dans Normandie Matin, avec Thibault Deslandes, entre 6 heures et 9 heures.