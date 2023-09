Rouen. Nouvelle mobilisation des motards pour dire non à la ZFE : des blocages prévus en centre-ville

La grogne des motards n'est pas retombée à Rouen, après presque un an de mise en place de la ZFE, la Zone à faibles émissions. Ils manifestent de nouveau ce samedi 2 septembre, à l'appel de la Fédération des motards en colère de Seine-Maritime (FFMC76) pour redire non au dispositif. Surtout, il s'agit de marquer la fin de la dérogation accordée par la Métropole pour les usagers de deux-roues motorisés. La tolérance prend fin, en effet, cette semaine, mais les motards continuent de réclamer une dérogation définitive, estimant que les deux-roues, même anciens, polluent moins que certaines voitures modernes.

• Lire aussi. Rouen. Des associations d'automobilistes contestent la ZFE en justice

La FFMC 76 a prévu deux manifestations : une statique à partir de 11 heures, "en deux endroits très passants de la Métropole, et une autre manifestation roulante à moto", au départ du lycée Le Corbusier près du Zénith, vers 13 heures.

Un mouvement soutenu aussi par les usagers. Laurent Dufy est garagiste à Rouen et détenteur de moto, il estime que la fin de la dérogation pour les motards c'est la fin progressive des motos dans le centre-ville. "Quand on voit le marché roulant sur le secteur de Rouen en termes de deux-roues, il y a, à mon avis, 40 % de la flotte qui va disparaître", explique le professionnel. "Quand on regarde les gens dans leur véhicule, ils sont une personne par voiture, s'ils étaient en deux-roues, il n'y aurait pas ce flux de circulation qu'on voit là", poursuit le Rouennais, qui estime qu'il n'y a "aucun motard qui est d'accord avec ce système-là, même ceux qui ne sont pas concernés".

• Lire aussi. Rouen. Des centaines de motards se sont réunis pour manifester contre la ZFE

"On est tous dans le même bateau"

C'est en effet le cas de Jérémy Massif. Il a acquis sa moto en 2018 et rentre bien dans les critères. Lui non plus ne soutient pas vraiment la ZFE, par solidarité avec les autres motards. "Par chance, je suis dans les clous… Mais dans le monde des motards, on est tous dans le même bateau, explique-t-il. Travailler en plein centre-ville et venir en voiture, ce n'est pas possible, il y a les bouchons, les travaux, le stationnement payant, de moins en moins de places de stationnement."

Benoît Guérard, gérant de Moto Service en plein cœur de Rouen, s'inquiète pour sa clientèle. "Nous, la ZFE, les contrôles techniques, les places de parking, etc. Clairement, si plus personne ne peut venir en centre-ville, un moment on va peut-être se dire qu'il faut aller ailleurs." Le mécanicien prévoit, lui aussi, de participer à la manifestation.