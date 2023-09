Rouen. Des visites à ne pas manquer lors des Journées du patrimoine

Les dates sont tombées, les Journées du patrimoine auront lieu cette année les 16 et 17 septembre. C'est le moment de redécouvrir le patrimoine de Rouen et de son agglomération. Parmi les animations prévues cette année, en voici trois à ne pas manquer. La première s'intitule Rouen Rock'n'roll. Il s'agit d'une balade dans le Rouen des années 1970 à 1990. On y retrouve les bars mythiques et la "rue de la soif", les disquaires ainsi que les radios pirates ou encore les labels de musique et les salles de concert. Une activité à faire toute la journée, pour admirer les rues rouennaises en famille ou entre amis. Une autre animation est également proposée dans le quartier Saint-Maclou, Les Métiers du Robec au temps jadis, samedi 16 septembre à 11 heures. Le point de départ s'effectue devant la fontaine de l'église Saint-Maclou, place Saint-Barthélémy à Rouen. Un circuit ornithologique est aussi prévu vendredi 15 septembre, sur la côte Sainte-Catherine à Rouen, à partir de 18 h 30. Au programme, observation de la flore et du paysage de la vallée de Seine.