Saint-Lô. L'Hôpital privé du Centre Manche espère rouvrir son service de chirurgie au plus vite

Toutes les opérations prévues dans le service de chirurgie du site saint-lois de l'Hôpital privé du Centre Manche ont été décalées. L'Agence régionale de santé a temporairement suspendu l'activité du service après la constatation de manquements pouvant "présenter un risque pour la prise en charge des patients". La direction de l'établissement a mis en place des changements et espère rouvrir son service dès le lundi 4 septembre.

Quels manquements ?

L'ARS a constaté un "important défaut de confraternité" entre deux médecins. Cela a eu des répercussions sur l'organisation des soins, "induisant des manquements de praticiens et insécurisant la prise en charge des patients", explique l'Agence régionale de santé. Les conditions de fonctionnement du bloc opératoire ne permettaient pas non plus de garantir "la sécurité anesthésique des patients". L'ARS demande à l'Hôpital privé du Centre Manche de régler ces problèmes avant le vendredi 22 septembre.

Des corrections mises en place

La direction de l'hôpital a pris des mesures pour retrouver l'autorisation d'exercer, avec un changement de médecins. "Nous sommes à un moment de transition, une équipe d'anesthésistes succède à une autre. Nous accueillons mercredi 30 août un nouveau binôme d'anesthésie", assure le directeur Patrick Auffret. Il ajoute : "Nous réouvrirons le bloc opératoire dès que l'ARS validera le processus d'anesthésie mis en place, si possible dès lundi 4 septembre."

Parmi les opérations prévues par le service chirurgie, une partie a pu être effectuée sur le site de Coutances de l'Hôpital privé du Centre Manche. "Une petite quarantaine d'interventions ont dû être reprogrammées", détaille le directeur.