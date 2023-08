Musique. Découvrez Single Soon, le nouveau titre de Selena Gomez

Donnez votre avis sur les nouveaux hits qu'on vous propose d'écouter chaque jour en intégralité à 16 h 30 sur Tendance Ouest. Le nouveau hit de Selena Gomez s'intitule Single Soon, qui signifie "Bientôt célibataire". Et c'est bien la façon dont la rupture se passe qu'elle évoque tout le long de la chanson, c'est pourquoi de nombreux fans se sont demandé si cette chanson n'avait pas un sens caché, en rapport avec sa relation avec son ex The Weeknd.

La chanteuse qui était en dépression il y a quelque temps a l'air d'aller beaucoup mieux, et c'est une bonne chose parce que ce titre, vous allez l'adorer et l'écouter en boucle. Un avant-goût de son troisième album qu'elle est en train de préparer et qui sera sans doute disponible l'année prochaine seulement.

L'année dernière, la chanteuse qui a commencé sa carrière dans les séries Disney avait sorti un documentaire dans lequel elle racontait six années d'enfer. Cette année signe le retour en force de Selena Gomez, avec notamment le tournage du prochain film de Jacques Audiard, Emilia Perez, prévu pour 2024, et le hit Single Soon que vous découvrez maintenant.