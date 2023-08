La Mouche. Une discipline inédite à découvrir au Festival de la terre et de la ruralité

Festival. Ce festival itinérant est bien connu des habitants de la Manche. Sur trois ans, le Festival de la terre et de la ruralité a lieu une fois dans le sud, une fois dans le centre et une fois dans le nord du département, avec un seul but : mettre en avant la richesse du savoir-faire des agriculteurs au travers d'animations sur une journée. Rendez-vous dimanche 3 septembre, à La Mouche.