Un moment de détente. Trois salons de coiffure originaux à tester en centre-ville de Rouen

Dans l'agglomération rouennaise, les salons de coiffure sont de plus en plus nombreux mais, parmi eux, certains ont leur propre marque de fabrique. C'est notamment le cas avec Chez Max Gold, Une Autre Image et L'Improbable Salon.

Recyclage, baby-foot et tatouage

Le salon de coiffure Chez Max Gold se situe au 12 place du Maréchal-Foch, dans le centre-ville de Rouen. Il est spécialiste des coupes masculines. Mais ce qui fait son charme, c'est sa salle d'attente avec une console de jeux, un baby-foot, un espace prêt-à-porter et un salon de tatouage. Le deuxième salon qui sort lui aussi de l'ordinaire, c'est Une Autre Image, situé au 11 rue de Crosne. Des prestations mixtes et du conseil en image sont proposées. Sa particularité ? Garder les cheveux coupés pour les redonner à l'association Coiffeurs Justes. Au 55 rue d'Amiens à Rouen, L'Improbable Salon mise lui aussi sur le recyclage, et cela va des produits jusqu'aux cheveux. Chaque jour, tout est recyclé. En plus d'avoir une nouvelle coupe, on fait aussi une bonne action.