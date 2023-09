Rouen. Des séances parents et enfants proposées tous les mois à Yogart

"On organise, une fois par mois, des ateliers parents-enfants pour travailler en binôme avec son enfant. Il y a le groupe des 3-6 ans et des 7-12 ans, précise Julie Huguet, responsable de Yogart à Rouen. C'est un moment ludique où on travaille avec une histoire racontée pour créer un moment de détente, réfléchir et écouter le conte à la fin." Selon la spécialiste, cet atelier, "c'est aussi un moment de joie entre l'enfant et ses parents. Le yoga a des bienfaits pour tous, et pas seulement pour l'adulte. Par exemple, ça aide l'enfant à se concentrer et à gérer ses émotions", précise la créatrice de Yogart. Les séances ont lieu une fois par mois, le dimanche matin ou après-midi en fonction des mois. Des cours de yoga pour enfant sont aussi proposés le mercredi.