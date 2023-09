Rouen. Un atelier de colorimétrie pour savoir quelle couleur choisir

Comment savoir quelle couleur nous va au teint ? C'est l'une des questions que se posent les clientes d'Alicia Petit, gérante de L'Atelier beauté à Rouen. En plus de proposer des produits de cosmétiques d'origine naturelle et biologiques, la responsable des lieux propose aussi des conseils en image comme des cours de maquillage mais aussi des cours de colorimétrie. "C'est l'étude des couleurs. L'idée est de savoir comment elles s'intègrent à la couleur de la peau", assure Alicia Petit. "On choisit des couleurs qui apportent de la luminosité et de la rondeur au visage. Pour cela, je place des tissus en dessous du menton de mes clientes", ajoute-t-elle. Selon sa carnation et ses sous-tons, on choisira des couleurs chaudes ou froides.