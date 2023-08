Caen. Cinq chiffres à retenir sur la rentrée scolaire

Bientôt la fin des vacances. Lundi 4 septembre, il sera temps de retrouver les bancs de l'école pour attaquer une nouvelle année scolaire. À Caen, découvrez quelques chiffres sur cette rentrée 2023.

5 980

5 980 enfants du premier degré vont faire leur rentrée scolaire dans les établissements caennais : 2 260 sont attendus à l'école maternelle et 3 720 en primaire. Joël Bruneau, le maire, se félicite d'une "stabilité des effectifs depuis trois ans". Par exemple, en 2020, la ville comptait 6 238 élèves. Les années précédentes, la ville perdait environ cent enfants à chaque rentrée scolaire.

305

Alors que le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a promis la fin des "classes surchargées" lors de sa conférence de rentrée, la Ville de Caen est très attentive au nombre d'enfants par classe. Ainsi, les 5 980 élèves sont répartis dans 305 classes, soit trois de plus que l'an dernier. "L'objectif est d'accueillir un maximum de 24 élèves par classe pour faciliter l'apprentissage des savoirs fondamentaux", justifie Amandine François-Goguillon, deuxième adjointe à l'éducation à la Ville de Caen.

750 000

C'est le nombre de repas annuels servis dans les cantines scolaires de Caen. Cela représente en moyenne 5 300 repas par jour. 84 % des enfants scolarisés au premier degré mangent le midi à l'école.

Pendant l'été 2023, un terrain de sport a été installée dans la cour de l'école Victor Lesage.

1 110 000

Plus d'un million d'euros ont été consacrés à la restauration de bâtiments scolaires pendant l'été 2023. De nombreux travaux ont été opérés dans douze écoles de la ville : installation de jeux dans les cours pour les enfants, remplacement de menuiseries extérieures, peintures de salles de classe, changement de toiture, réaménagement de réfectoire et de self, mise en place d'alarmes anti-intrusion, etc.

8

La ville de Caen compte huit écoles primaires privées. Lors de la rentrée précédente, ces écoles avaient accueilli 2 882 élèves dont 44,5 % résidant à Caen.