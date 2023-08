Sainte-Croix-Hague. Deux morts et un blessé grave dans un accident de la route

Une femme de 48 ans et un homme de 49 ans sont morts dans un accident de la route, mardi 29 août vers 7 h 20. À Saint-Croix-Hague dans le Cotentin, sur la route départementale D901, quatre véhicules légers ont été impliqués.

Les victimes ont dû être désincarcérées de leur véhicule. Elles étaient alors en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers ont tenté de les réanimer, sans succès. Dans une deuxième voiture, un homme de 27 ans a été gravement blessé et transporté à l'hôpital de Cherbourg. Dans la troisième, un homme de 40 ans a été emmené à l'hôpital Pasteur, plus légèrement touché. Une femme de 50 ans, présente dans le quatrième véhicule, est indemne et a été laissée sur place après un bilan médical.

Les secours sont intervenus en nombre pour cet accident. Cinq ambulances, deux véhicules de secours routier et un de protection ont été mobilisés. Pour prendre en charge les victimes, un médecin, deux infirmiers, deux véhicules SMUR et l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile étaient présents sur le sinistre. Un échelon de commandement s'est aussi déplacé pour coordonner tous ces moyens.