Détente. Soins, massages, thalasso… Les trois meilleurs centres de bien-être du côté de Caen

À l'approche de la rentrée, les rendez-vous, les projets ou le fait de s'occuper des autres peuvent être source de stress. De quoi donner l'envie de se détendre et de se recentrer sur soi. Encore faut-il avoir les bonnes adresses. Tendance Ouest vous propose une sélection d'endroits où votre seule préoccupation sera la température de l'eau. Que ce soit dans une thalasso ou dans des spas, voici de véritables havres de paix.

Entre mer, monde et campagne

À Caen et dans son agglomération, les lieux de détente ne manquent pas. Chacun y va de sa spécialité et bénéficie d'avantages comme nulle part ailleurs. En bord de mer, le Thalazur de Ouistreham offre une diversité de soins, permettant de se restaurer et de loger sur place, pour prolonger le plaisir. En plein centre-ville de Caen, le Taj Mahal Spa emmène le client en voyage à l'autre bout du monde avec son bain hydromassant, son hammam et ses massages. Côté campagne, au Moulin du bien-être à Évrecy, la nature fait son effet et les petits soins des responsables, aussi.