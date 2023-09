Mondeville. Retour dans les années 80 avec l'escape game B.R.A.I.N.

C'est à Mondeville que vous pourrez retrouver les différents escape games proposés par B.R.A.I.N. Parmi eux, la salle Back to the 80's offre une aventure unique et originale. Votre mission ? Retourner en 1989 pour sauver un personnage important, et ainsi préserver votre futur.

Une expérience immersive

Les décors sont particulièrement immersifs et offrent une bouffée de nostalgie à ceux qui ont connu les années 80, sans pour autant mettre de côté les plus jeunes. L'escape game est par ailleurs accessible dès sept ans, et s'adresse aux débutants comme aux fins connaisseurs d'énigmes.

Si vous n'avez pas assez d'une seule partie, trois autres thèmes sont proposés dans cet escape game : psychiatrique, en prison et phobie.