Caen. Des visites de la ville sur le thème de l'horreur et de légendes urbaines

Qui n'a pas déjà rêvé de découvrir les secrets et les côtés obscurs que renferme la ville aux cent clochers ? C'est maintenant possible, tous les mercredis et dimanches jusqu'en janvier prochain. Anne, de Petits Meurtres entre amis, propose une visite de Caen avec une touche d'effroi, retraçant les histoires glaçantes de maisons hantées, de légendes urbaines et d'événements tragiques ayant eu lieu en centre-ville. Petit plus, une visite gratuite (sur réservation) est organisée le 17 septembre pour célébrer les journées européennes du patrimoine. Attention, la visite est déconseillée aux moins de 10 ans.

Pratique. Office de tourisme de Caen, 02 31 27 14 14. Tarif : 6 €, tarif enfant : 5 €.