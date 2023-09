Place du commerce. Disques, mozzarella et produits transalpins : trois nouvelles enseignes à découvrir à Rouen

L'enseigne a récemment ouvert ses portes dans le hall de la gare SNCF de Rouen. On y retrouve des saveurs italiennes autour d'un produit phare, la mozzarella.

"Nous nous adaptons à la clientèle et servons des pizzas et desserts rapidement", précise la gérante de Mozza and co Rasha Abdelbaset. En plus, un coin épicerie permet également de repartir avec différentes spécialités italiennes comme du vin, du café, de la focaccia et même de la burrata.