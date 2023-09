Calvados. Elle partage dans un livre les anecdotes entendues dans les écoles maternelles

"Allez on trinque, on prend l'apéro." Les enfants répètent tout ce qu'ils entendent à la maison, et des phrases de ce style, Magali Tabourier en a entendu des centaines. "Quand on rentre de sa journée de boulot, on la raconte à la maison. Moi, je notais toutes ces petites phrases pour ne pas les oublier", se remémore celle dont la fenêtre donne sur une école, ce n'est pas un hasard ! Par hasard, c'est pourtant la façon dont elle a découvert le monde de la petite enfance. Enchaînant les petits boulots, notamment dans la restauration, elle postule un peu partout. "L'école m'a un jour appelée, je ne me souvenais même plus avoir postulé", sourit-elle. Elle devient ATSEM, Agente territoriale spécialisée des écoles maternelles, à l'école de Soliers, au sud de Caen, et découvre un monde passionnant. "Ce n'est que du bonheur, quand on rentre dans l'établissement, on laisse ses problèmes dehors."

Au fil des semaines, les petites notes gribouillées avec les bêtises des enfants s'accumulent, et Magali décide d'en faire quelque chose. Voilà qu'elle les compile dans un livre, qu'il lui faudra recommencer trois fois pour arriver à une bonne version. "L'édition, c'est tout un monde", soupire-t-elle. Avec de la volonté, et l'aide d'Internet, elle parvient finalement à publier son recueil d'anecdotes entendues, et les collègues adhèrent. "Je compile les remarques que les enfants peuvent faire, les discussions qu'ils ont entre eux, et certains de leurs dessins", résume-t-elle. Quelques exemples ? "Un m'a dit une fois que je ressemblais à Marine Le Pen, ou une autre à son chien !" Toujours avec le sourire, Magali Tabourier se rappelle avoir argumenté de longues minutes avec un petit que, non, elle n'avait pas l'air plus vieille qu'avant ! Une dernière pour la route ? "Je vois un enfant avec un jouet en forme d'otarie. Il me lance : 'maman dit que papa ressemble à ça' !"

Un second opus

Désormais expérimentée, Magali Tabourier a ainsi pu publier un deuxième ouvrage, intitulé Les p'tits bouts toujours aussi choux. Elle y a ajouté les phrases des enfants de ses amis, histoire de conserver un souvenir impérissable. Désormais, la quadragénaire souhaite se tourner vers un autre style de rédaction. Éprise depuis toujours de littérature, elle dit écrire parfois des poèmes sans prétention, Magali Tabourier a en tête une histoire pour enfants impliquant des hérissons. "Ce serait une manière ludique d'évoquer les passages à hérissons", évoque celle qui reçoit la visite de ces petits animaux dans son jardin. Il ne lui reste plus qu'à écrire son récit, et pourquoi pas se dégoter un éditeur.