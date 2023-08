Caen. Que faire à la rentrée ? 300 idées à l'événement Place aux assos 

Place à la rentrée ! Pour sa neuvième édition, l'événement Place aux assos fait son retour à Caen, en centre-ville en raison des travaux du château. Samedi 2 septembre, près de 300 associations se réuniront pour faire valoir leurs actions du quotidien. Sport, culture, santé, éducation, développement durable ou encore aide humanitaire… Ce rendez-vous marque l'occasion pour les Caennaises et les Caennais de découvrir la richesse du tissu associatif local et la diversité des activités proposées toute l'année sur le territoire. Cela permet aux curieuses et curieux de s'informer, d'échanger autour d'un moment de convivialité pour ensuite, peut-être, adhérer et devenir bénévole. Au programme également : jeux en bois pour enfants, photobooth, démonstrations de breakdance, arts du cirque, concerts, marquage de vélos… Rendez-vous de 10 à 18 heures.

Pratique. Samedi 2 septembre de 10 à 18 heures en centre-ville de Caen. Gratuit. Infos : 02 31 27 14 14.