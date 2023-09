Place du commerce. Une rentrée marquée par plusieurs ouvertures à Caen et agglomération

La rentrée s'annonce riche en nouveautés chez les commerçants de l'agglomération caennaise. La rédaction de Tendance Ouest vous donne tous les détails.

Mode, téléphonie et salon de coiffure

Cabaïa a sa boutique permanente en centre-ville de Caen depuis le 14 août dernier. "C'est la 25e du réseau et la première en Normandie", explique sa responsable Pauline Bazile. "Ici, tout est pensé pour être pratique, du sac à dos à la gourde, et c'est ce qui fait l'originalité de la marque", poursuit-elle. C'est aussi le premier magasin de la marque ouvert en Normandie pour l'enseigne La Casa de las Carcacas. "Le concept de notre enseigne, c'est d'accompagner le client de A à Z dans son choix d'accessoires de téléphonie", résume Solène Desvages, la responsable de la boutique située à Hérouville-Saint-Clair. Pour l'enseigne Studio Coiffure, située 74 rue du Vaugueux à Caen, il s'agit d'un regroupement de salon avec l'ancien situé de l'autre côté de la rue. "Je voulais un salon plus grand et j'ai eu l'opportunité de trouver cet espace refait entièrement", souligne Sandra Leriche, la gérante.