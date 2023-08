Calvados. Fournitures scolaires : toutes les stratégies sont bonnes pour faire face à l'inflation

On ne se bouscule pas encore, mais le rayon fournitures scolaires de ce supermarché de l'agglomération caennaise est bien rempli. Alors que la rentrée approche, lundi 4 septembre, les parents s'empressent de fournir à leurs enfants tout ce dont ils ont besoin. Et parfois, la liste est longue. "Cahiers, stylos, feuilles, classeurs…", énumèrent-ils tous à chaque fois. Et le même constat partagé : c'est cher, et ça l'est encore plus que les années précédentes.

Chacun sa technique

"Je n'ai pas encore fait les comptes, mais je pense que le montant total sera de 10 € ou 15 € supérieur à l'année précédente", juge Julie Guillot, maman d'un collégien. Et encore, elle ne prend pas en considération la calculatrice, obligatoire. "J'ai pu bénéficier d'une promotion, sinon, c'est plus de 70 € !", souffle-t-elle.

Pour elle, une stratégie bien définie : privilégier les marques reconnues, afin de s'assurer une certaine durabilité des articles. Surtout quand on a un enfant "pas très soigneux". D'autres affirment se pencher surtout sur les marques distributeurs, moins chères. Seule exception, le cartable. Pour ne pas avoir à en acheter un nouveau chaque année, les familles mettent le prix.

Autre astuce, qui a du sens, prendre soin des affaires pour ne pas avoir à les racheter l'année suivante. Clémence, 13 ans, l'a bien compris : "La règle si on en prend soin elle ne se casse pas donc ça se garde. L'équerre, le rapporteur ou le compas c'est pareil." Issue d'une fratrie de huit enfants, elle et ses frères et sœurs ont été responsabilisés très tôt par leurs parents, afin de ne pas voir la facture des fournitures atteindre des montants vertigineux.