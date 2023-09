[Dossier]. Opération : redynamiser le rugby ornais

C'était déjà le cas en 2007, la France est hôte de la Coupe du monde de rugby à XV pour la deuxième fois de son histoire. Cette année, elle se tient du 8 septembre au 28 octobre, et l'équipe de France figure parmi les favoris du tournoi. Dans l'Orne, les clubs espèrent que cette compétition sera un tremplin vers un regain de force du rugby. Selon les derniers chiffres connus qui remontent à 2019, ce sport figure seulement au treizième rang des sports pratiqués sur notre territoire en nombre de licenciés.

Étendre le rugby à l'ensemble de l'Orne

Le département compte actuellement quatre clubs de rugby, qui correspondent aux quatre villes les plus peuplées (Alençon, Flers, Argentan et L'Aigle). Sées et Domfront ont disparu du paysage rugbystique ornais. Tenus par trop peu de bénévoles et avec de faibles effectifs, ils se sont éteints peu à peu. Aujourd'hui, le sud-est du territoire, à savoir Mortagne-au-Perche et sa région ainsi que le sud-ouest du département avec le Domfrontais et La Ferté Macé, restent des zones non couvertes. Président du comité de l'Orne de rugby, Stéphane Labaume a pour rôle de développer et de redynamiser l'ovalie sur l'entièreté du département et ainsi de faire remonter le rugby dans le classement des sports les plus pratiqués. Attirer les enfants "et surtout les garder" est une mission difficile. "Ils veulent essayer tous les sports quand ils sont jeunes. Ils se plaisent bien, ils font du rugby pendant deux ans et ils vont voir ailleurs, souffle-t-il. C'est compliqué de les garder et de les faire progresser…" Une autre difficulté est de garder ces jeunes joueurs lorsqu'ils entrent en études supérieures, souvent dans un autre département.

Comment développer le rugby

sur le territoire ?

La question connaît plusieurs réponses, et les interventions scolaires en sont la première. Sur l'année 2022-2023, en partenariat avec l'Union générale sportive de l'enseignement libre (Ugsel), le Comité de l'Orne a organisé des ateliers d'initiation au rugby dans toutes les écoles privées de l'Orne. "Pendant 45 minutes, on essaie d'aller à l'essentiel à travers de petits jeux, avant de terminer sur du rugby complet mais sans placage", explique Stéphane Labaume. Des portes ouvertes sont aussi organisées, notamment durant la semaine nationale des écoles de rugby du 6 au 13 septembre 2023, qui consiste pour les clubs à permettre à leurs licenciés d'y inviter leurs amis âgés entre trois et quinze ans. Autre action coup de poing : le club de Flers propose cette année une licence à prix coûtant, à l'occasion de la Coupe du monde.

Avec près de deux mois de compétition mondiale en France, l'ambition est de surfer sur l'engouement populaire. "J'espère que la Coupe du monde va redynamiser la pratique du rugby dans l'Orne, lance Stéphane Labaume. Après la Coupe du monde qui a eu lieu en 2007, on a vu augmentés de 30 % nos effectifs. On a atteint près de 130 enfants en école de rugby à Flers, l'année la plus belle !" Des chiffres similaires avaient également été atteints dans les clubs de L'Aigle, d'Argentan et d'Alençon.