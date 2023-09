Seine-Maritime. Nautil'art : un nouveau festival émerge à Rouen pour célébrer la Seine

Mise en œuvre par le collectif À chacun son art, associé au Safran collectif de Rouen, Nautil'art, festival pluridisciplinaire, vise à sensibiliser le public à des enjeux écologiques.

Un art engagé et festif

Nautil'art, c'est avant tout une exposition artistique de grande ampleur, libre d'accès, réunissant plus de 120 œuvres disposées sur deux étages à la Halle aux toiles de Rouen. Sur des supports très variés, les plasticiens expriment leurs émotions face à la Seine, à l'Océan et à l'élément liquide mais questionnent aussi nos rapports à l'environnement, abordant des sujets d'actualité. À découvrir notamment, une voile de spi de 7 mètres, une pieuvre en plastique de récupération ou un océan fait en tricot. À partir de cette exposition, le festival offre un programme foisonnant d'animations, comme des conférences ou événements festifs pour aborder la Seine sous ses différents aspects, qu'ils soient économiques, écologiques ou encore historiques. La Seine est un formidable vecteur d'émotion, mais aussi une source d'inspiration dont témoignent les ateliers d'écriture, les séances contées, les chants de mer ou encore les performances poétiques ou musicales proposées dans le cadre de cet événement.

Du passé au futur : pas si simple !

Nautil'art rend hommage par son titre au Nautilus, premier sous-marin à ballast de l'histoire imaginé par Robert Fulton et mis à l'eau à Rouen même en 1800. Le festival souhaite ainsi exhumer un pan oublié de l'histoire de la Seine et rendre hommage à cet ingénieur génial à qui Jules Verne, 70 ans plus tard, empruntera la machine dans son roman 20 000 lieues sous les mers. Grâce à l'intervention de chercheurs, d'historiens, mais aussi de professionnels du port de Rouen ou de l'Ifremer, le festival traite aussi de questions actuelles tel que le potentiel retour de la baignade en Seine mais aussi de l'évolution des techniques d'exploration des fonds marins ou l'implication des citoyens pour la préservation des écosystèmes.

Pratique. Du 2 au 17 septembre à la Halle aux toiles et au Pavillon des transitions à Rouen. Gratuit. Infos et réservation sur linktr.ee/nautilart.