Rouen. Les associations font leur rentrée

La rentrée est bien là. Et comme chaque année, les associations de l'agglomération de Rouen prennent part aux grands forums qui sont organisés pour recruter des licenciés et des bénévoles. Le principal, le forum À l'asso de Rouen, est organisé sur les quais bas rive gauche entre le pont Guillaume-le-Conquérant et la passerelle, samedi 9 septembre, entre 10 heures et 18 heures. Plus de 350 associations et structures culturelles sont représentées pour proposer leurs activités, leurs actions et prendre les inscriptions dans les domaines du sport à la solidarité en passant par les activités ludiques.

Démonstrations et initiations

Pour les sports ou activités qui ne sont pas les plus connus, c'est un moment clé pour attirer de nouvelles personnes. "Cette année, le recrutement a été un peu au ralenti, donc on espère vraiment que l'on va pouvoir avoir des gens intéressés pendant le forum, confirme Séverine Denis, la présidente des Veuves noires roller derby qui compte une centaine de licenciés. On sera avec les maillots de matchs pour être visibles et sur les patins." Des initiations et démonstration sont aussi prévues toute la journée sur les terrains de basket et de beach-volley et sur une scène centrale. Par exemple, pour découvrir le West coast swing avec l'association Move and Swing à 14 h 30. "C'est une danse de couple qui se danse sur tout ce qu'on entend à la radio. Il y a une grande part de liberté pour celle qui va suivre le danseur, c'est plus libre, moins codifié que la danse de salon et cela vient du Lindy hop", indique Maïna Vila Cobarsi, professeure de danse au sein de l'association. Des échanges qui permettent aussi de casser les idées reçues, par exemple sur le floorball, ce sport de crosse qui a bien ses règles et ses particularités. "Souvent on y a joué à l'école, on croit jouer au hockey, mais c'est un sport particulier avec son univers", indique Jérémy Laporterie, président du Rouen floorball, qui profite du forum pour essayer de recruter particulièrement les jeunes, encore peu présents dans le club. "Des fois, les gens viennent pour s'inscrire au foot ou autre chose et puis ils voient notre sport, ils viennent essayer et si ça leur plaît, ils restent !"

Une rentrée culturelle

Le forum rouennais est aussi désormais un temps fort pour 15 structures culturelles qui présentent leur saison sous chapiteau. L'Étincelle, le Centre dramatique national Normandie Rouen, les musées, l'Opéra, le 106 viennent notamment faire découvrir leur programmation et proposent leurs abonnements.