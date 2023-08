Coutances. Les urgences de l'hôpital fermées pendant le week-end

Du samedi 26 août à midi au dimanche 27 août à 8 h 30, le service des urgences du centre hospitalier de Coutances sera totalement fermé. Cette décision a été prise en raison d'un manque de médecins urgentistes pour "garantir la sécurité des soins et assurer la bonne prise en charge des patients", explique la direction. L'hôpital a subi deux défections de dernière minute.

En cas de besoin, il faut d'abord appeler le Samu au 15. Les régulateurs réorienteront alors les patients vers l'offre de soin la plus adaptée et les urgences ouvertes les plus proches le cas échéant.