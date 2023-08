Près de Lisieux. Trois blessés dont un grave dans un accident de la route

Une femme de 42 ans a été grièvement blessée dans un accident entre deux voitures dans le Calvados. Les deux véhicules sont entrés en collision juste avant 18 h 30, à Ouilly-le-Vicomte près de Lisieux, sur la route départementale 579.

La femme a été emmenée en urgence et médicalisée au CHU de Caen. Dans le second véhicule, un homme de 65 ans et une femme de 56 ans, plus légèrement blessés, ont été transportés à l'hôpital de Lisieux.