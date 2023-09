Associations. Choisissez votre activité pour l'année

Le roller derby,

vitesse et contact

Ce sport sur patins à roulettes est proposé par l'association Les Veuves noires.

Il promet des chocs et des sensations fortes dans une ambiance conviviale et alternative.

La pratique du roller derby se démocratise de plus en plus depuis son arrivée dans l'Hexagone dans les années 2000 et 2010. À Rouen, l'association Les Veuves noires roller derby s'est lancée en 2011 et n'a de cesse de gagner des adhérents depuis. "C'est un sport de vitesse et de contact qui se pratique sur une piste ovale en patins à roulettes, explique Séverine Denis, présidente de l'association, avec deux équipes qui s'affrontent et qui doivent marquer le maximum de points." Pour scorer, les attaquants, ou jammer, doivent dépasser sur la piste les joueurs de l'équipe adverse, qui vont tout faire pour les en empêcher. D'où les contacts, chutes et cascades en tout genre. Le tout porte aussi une certaine culture, "axé sur le rock'n'roll et un courant alternatif, même si l'aspect sportif prend petit à petit le dessus", explique la joueuse. Une équipe féminine pratique le sport à un bon niveau en Nationale 2, une deuxième est plus orientée sur une pratique loisir. Une équipe masculine est en Nationale 1 avec Caen et, enfin, une équipe junior est mixte.

Les débutants, même ceux qui ne savent pas patiner, sont acceptés dans l'association, qui compte déjà une centaine de licenciés. Les entraînements ont lieu principalement à Darnétal, au gymnase Pagnol, mais aussi au gymnase Grieu de Rouen ou au club de roller de Mont-Saint-Aignan. La licence pour l'année est à 80 €.