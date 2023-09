Orne. Un concert pour clôturer la soirée de présentation de la saison culturelle de C'61

"Le réseau des acteurs culturels de l'Orne C'61 travaille sur le plan financier et logistique avec dix-neuf communes et communautés de communes de l'Orne", explique Claire Aubrat, dont la mission est d'irriguer le département en spectacles culturels. Seize rendez-vous "tout public" seront présentés dans dix-sept lieux. "L'objectif est que cette programmation soit éclectique et de qualité, au plus près des habitants." La diversité fait la richesse de cette programmation, avec du théâtre classique ou contemporain, du théâtre d'objets, du cirque, de la marionnette, une programmation qui s'adresse à tous.

L'équation reste compliquée car, "outre les impératifs financiers, les impératifs de dates, chaque lieu doit aussi répondre aux impératifs techniques de chaque spectacle, dans des salles qui ne sont pas toutes prévues pour cela et qui doivent être aménagées pour accueillir les artistes et les spectateurs de façon professionnelle, le temps d'une soirée". Un autre énorme aspect de cette programmation culturelle est celui qui concerne le jeune public, avec soixante représentations de huit spectacles pour les scolaires, de maternelle et de primaire. Le festival Vibra'mômes, qui se tient chaque année à Flers, aura lieu fin mai/début juin, avec des concerts pour le très jeune public, à partager en famille.

C'61 prépare enfin un autre grand rendez-vous annuel dans l'Orne : le Printemps de la chanson, qui aura lieu du 12 mars au 1er avril 2024 et dont l'ensemble de la programmation ne sera dévoilé qu'en janvier. On sait déjà toutefois que le groupe Iam sera en concert à La Luciole : l'engouement a été tel que ce concert a été complet en quelques minutes et qu'un site officiel de revente des places a dû être mis en ligne…

Soirée de présentation

Le détail de la programmation C'61 sera dévoilé lors d'une soirée pour le grand public, le mardi 19 septembre à partir de 19 h 30, à la salle de la Varenne à Messei. Cette présentation d'une quarantaine de minutes se poursuivra à partir de 20 h 30 par le concert de chansons francophones "Le Secret", par Marion Rampal et Pierre-François Blanchard.

Pratique. Réservations pour la soirée de présentation gratuite sur culture.orne.fr.