Manche. Cherbourg accueille son tout premier festival de bières artisanales

Amateurs de mousses, réservez votre week-end du samedi 9 et dimanche 10 septembre. Ce sera une grande première à Cherbourg : un festival gratuit dédié à la bière artisanale, baptisé "Au bord de l'Amer" se tiendra sur le parvis des Eleïs, sur le quai de l'Entrepôt.

Bières artisanales, food-trucks et artistes locaux

"De la blonde rafraîchissante à l'IPA amère et fruitée en passant par les bières acidulées, les stouts, les NEIPA, les triples, les Pils, les Lager… On s'arrête là mais pas eux !", annoncent les organisateurs. Derrière ce festival justement, on retrouve Le Rade à Binch, bar à bières de Cherbourg et l'Union Cherbourg Commerces, association locale des commerçants.

Tout le week-end, une quinzaine de brasseries artisanales françaises présenteront leurs mousses aux côtés de restaurateurs locaux, d'animations, d'expositions d'artistes, de dégustations et de concerts.

Pratique. Festival Au bord de l'Amer, samedi 9 et dimanche 10 septembre au Parvis des Eléïs. Entrée gratuite. 10 h-22 h le samedi et 10 h-19 h le dimanche. Plus d'informations : https://www.facebook.com/events/615957450357224/