Cadeaux. Cette semaine, partez à Disneyland Paris grâce à Tendance Ouest !

Pour terminer les vacances scolaires, Tendance Ouest vous offre un dernier cadeau avant la rentrée… Votre séjour à Disneyland Paris !

Partez deux jours et une nuit à deux dans un hôtel à proximité du parc et découvrez les attractions pour petits et grands, les parades et spectacles iconiques et tout l'univers Disney, sans oublier Pixar, Marvel et Star Wars. En plus, jusqu'au 30 septembre, vivez le Grand Final du 30e Anniversaire.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 1er septembre dans Normandie Matin.