Bonne table dans l'Orne. La Réserve, un bel et bon endroit à Alençon

À l'été 2022, les associés de Chez Fano, restaurant bien connu d'Alençon, ont repris Le Pouce, qui est alors devenu La Réserve, avec un concept de bar à vins et tapas, avec un plat du jour et une carte de quelques plats. Du personnel de Chez Fano avait alors migré quelques rues plus loin, pour s'occuper de La Réserve.

Une terrasse et deux salles

L'établissement se caractérise d'abord par sa grande terrasse située sur le côté de la Halle aux toiles, en plein cœur de ville d'Alençon. Les parkings sont proches, c'est pratique. En pénétrant dans l'établissement, je découvre une première salle, puis une seconde. Les deux ont leurs murs revêtus de bois, ce qui, avec les tables en bois aux pieds métalliques, donne une certaine classe à l'établissement. Les deux salles du restaurant sont séparées par la cuisine totalement vitrée, où l'on peut apercevoir Brice Markowski et le personnel au travail.

Bien que je n'aie pas réservé, je suis accueilli par le sourire de Carine Chanteloup et la première surprise est au moment de découvrir le menu : il est présenté sur des tablettes électroniques, ce qui ajoute un côté novateur au restaurant. J'opte pour une formule plat/dessert à 19,90 euros : j'ai le choix entre une salade de chèvre chaud, une ballotine de lieu farci aux piquilles crème basilic et risotto de riz glacé, un hamburger de La Réserve. Avec un supplément, un cœur de faux-filet maturé est proposé, mais c'est pour deux convives. J'opte pour le lieu, qui s'avère délicieux.

Lieu farci aux piquilles crème basilic.

Heureuse attention, le verre fourni pour boire ma bière est givré, la boisson restera bien fraîche. Délice aux pommes, cannelle et caramel avec glace caramel sera mon dessert. J'ai hésité avec une pavlova au chocolat et sorbet framboise, mais d'autres choix étaient aussi possibles. Le service assuré par Marc-Antoine Joly est rapide et attentionné, en restant discret. Je reviendrai ici avec plaisir.

Pratique. La Réserve, 3 place Poulet-Malassis à Alençon. Tél. 02 33 26 04 11.