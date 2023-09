Bonne table à Rouen. La Table de Nico, spécialiste des moules-frites

Au mois de juin, La Table de Nico a remplacé le restaurant Le Pied de poule, au 16 rue Victor-Hugo à Rouen. Dès l'entrée, on est immergé dans une ambiance chaleureuse. La décoration est simple, épurée. Au mur, des éléments de couleur : taupe, blanc et doré. Les fauteuils blancs et marron soigneusement choisis donnent envie de s'y asseoir. Des petits photophores disposés sur chaque table apportent eux aussi de la chaleur au lieu.

Plats de brasserie

et moules-frites

Au menu, on retrouve essentiellement des plats traditionnels français. En entrée, par exemple, une terrine maison est proposée, ainsi qu'une salade avec des toasts de chèvre chaud. En plat, le restaurant mise sur des salades au poulet ou de la mer et sur une entrecôte et de l'andouillette. L'autre spécialité de l'adresse, ce sont les moules-frites qui se déclinent en version marinières, curry ou provençales.

Une formule déjeuner est proposée à 18,90 euros du mercredi au samedi avec au choix, entrée et plat ou plat et dessert. Pour la partie sucrée, le restaurant opte pour des propositions elles aussi traditionnelles mais réconfortantes, comme avec sa mousse au chocolat ou sa tarte tatin accompagnée d'une boule de glace à la vanille. Lors de ma venue, je suis attirée par les moules-frites, que j'ai choisies en version marinières à 14 euros. J'ai ensuite fini mon repas sur une note sucrée, avec une île flottante à 5,95 euros.

Moules marinières et frites.

Le service a été rapide et très agréable. Aux manettes de La Table de Nico, c'est Nicolas Mangin, 42 ans. "C'est un rêve d'ouvrir mon propre établissement. Je voulais que les gens se sentent chez eux." Avant d'être à son compte, il travaillait à La casa de las tapas, un bar à tapas situé à quelques pas de sa nouvelle adresse. D'ailleurs, le soir, "je propose aussi des bruschettas que l'on peut prendre à l'apéro ou comme plat", indique-t-il. Une très belle table à tester !

Pratique. Ouvert du mardi soir au dimanche midi. Tél. 02 35 62 76 06.