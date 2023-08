Seine-Maritime. Été meurtrier : trop d'accidents sur les routes, les contrôles s'intensifient

Les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons en Seine-Maritime. Depuis le début de l'année, 30 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. Le bilan provisoire de l'été est particulièrement lourd, avec 12 tués depuis début juillet, dont 7 uniquement sur les trois premières semaines d'août. Dans le détail, 14 automobilistes, 7 usagers de deux-roues motorisés, 4 piétons, 2 cyclistes, 2 trottinettistes et un conducteur de tracteur sont décédés des suites d'un accident de la circulation.

Plus de contrôles

La préfecture de Seine-Maritime précise que "les principales causes de mortalité sur les routes sont la vitesse excessive, la consommation d'alcool et de stupéfiants, le non-respect des règles de priorité et l'inattention". Dans ce contexte, le préfet a demandé aux forces de l'ordre d'intensifier leurs opérations de contrôles. D'ores et déjà, au cours des sept premiers mois de l'année, policiers et gendarmes ont effectué de nombreuses opérations de contrôles routiers pour prévenir et punir les comportements à risque.

Au total, 57 176 infractions (contraventions et délits) ont été relevées dans le département. "Parmi elles, près de 21 000 infractions graves génératrices d'accidents", indique la préfecture.