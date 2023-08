Météo. Ils sont chasseurs d'orages près de Dieppe : découvrez leurs photos

Il vous a peut-être réveillé. L'orage a frappé fort sur une large partie de la Normandie, dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 août. Si certains le craignent, eux l'attendent avec impatience. "Eux," ce sont les chasseurs d'orages. Dans la région, un groupe de passionnés réunis sous le nom de "La Normandie dans les orages" tentent de débusquer le moindre éclair afin de le capter en photo. Tous partagent, ensuite, leurs meilleurs clichés sur les réseaux sociaux. "On est quatre personnes, on s'est connus sur Facebook et on s'est aperçus qu'on n'habitait pas très loin les uns des autres", explique John Scharnweber, un des membres du groupe, habitant La Crique, non loin de Dieppe, qui chasse avec sa "meute" depuis cinq maintenant.

Comme à chaque épisode orageux dans la région, le Normand est sorti tôt ce matin avec son trépied et son appareil photo afin d'immortaliser ce beau spectacle lumineux. La chasse a été plutôt bonne. "Oui, complètement, ça a été une dégradation orageuse assez impressionnante, j'ai réussi à prendre pas mal de photos, il y avait aussi un joli point de vue sur un arcus", poursuit le chasseur, qui s'accompagne généralement de son fils.

Impressionnante image de l'éclair à La Crique près de Dieppe. - John Scharnweber

Pas besoin d'être photographe professionnel, la différence entre bon et un mauvais chasseur d'orages tient surtout au matériel utilisé. "On se sert essentiellement de modèles météo comme Keraunaus ou Meteociel qui nous permettent d'établir une chasse éventuelle, ensuite, moi personnellement, j'utilise un Nokia D610 équipé d'une cellule de déclenchement." C'est cette cellule qui permet justement de capter les éclairs, de manière automatique. "Là, on parle de nanosecondes, donc nos réflexes ne permettraient pas d'appuyer sur le bouton au bon moment", poursuit John Scharnweber.

Autre image de l'éclair enregistrée non loin de Dieppe. - François Xavier Bellet

Chasser l'orage reste une activité à risque, les membres du groupe doivent donc rester prudents. "Ça reste la nature, et la nature est incontrôlable, confirme le photographe. On essaye toujours d'être en retrait, déjà pour ne pas se faire mouiller, et surtout être en sécurité."

John Scharnweber a réussi à saisir l'orage au bon moment depuis son jardin à La Crique près de Dieppe. - John Scharnweber

D'autres averses orageuses sont attendues en soirée du côté de la Seine-Maritime.