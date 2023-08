Seine-Maritime. Dix nouveaux véhicules pour lutter contre les feux de forêt

Il y aura bientôt davantage de moyens pour lutter contre les feux de forêts, en Seine-Maritime. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer va allouer près d'1,2 million d'euros au Service départemental d'incendie et de secours, pour l'achat de dix véhicules spécialisés. Ils seront affectés et achetés sur la période 2023-2025.

Un fonds national de 150 millions d'euros

Ce coup de pouce financier avait été décidé après un été 2022 marqué par des incendies de grande intensité, partout en France, dans les forêts et espaces naturels.

Sur l'ensemble de la France, un fonds de 150 millions d'euros est débloqué, pour faire face à ces conséquences du changement climatique. Un dispositif qui va permettre d'acquérir 1 100 véhicules de lutte contre les feux de forêts au plan national.

Pour permettre une attribution équitable de ces fonds, le ministère a mis en place une procédure de concertation de l'ensemble des présidents de département, en charge des Services départementaux d'incendie et de secours. Tous les conseils départementaux qui ont souhaité réaliser un effort d'investissement vont pouvoir bénéficier d'un taux d'aide de 50 % des investissements.