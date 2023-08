Goderville. Le marché nocturne clôturé par un feu d'artifice

C'est une des animations phares de l'été à Goderville : le marché nocturne. Celui du mois de juillet, le jeudi 27, avait dû être annulé à cause du mauvais temps. Les visiteurs vont pouvoir se rattraper jeudi 31 août.

De 17 heures à 23 heures, plus de 150 exposants seront présents dans le centre bourg (bijoux, boissons artisanales, bougies, café, céramiques, couture, décorations, éducation canine, esthétisme, jeux et jouets en bois, maroquinerie, puériculture, réflexologie, restauration, savons, sels ou encore textiles).

Plusieurs rues et places seront interdites au stationnement et à la circulation entre midi et 23 h 30, notamment les rues Jean Prévost, Saint Jacques et Orbe, ainsi que les places Godard des Vaux, de Verdun et Célestin Bellet. L'entrée au marché nocturne est libre et gratuite.

Cette année, le feu d'artifice sera tiré en fin de marché nocturne vers 23 heures au complexe Mamie Bréant, à la suite de l'annulation (également pour cause de météo) de celui prévu le dimanche 23 juillet.