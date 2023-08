Le Havre. La rocade nord fermée une nuit pour démonter une passerelle

Pour permettre sa réparation, la passerelle de Rouelles, au Havre, doit être démontée. La dépose de l'ouvrage est prévue dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août. La rocade nord va devoir être fermée partiellement.

La passerelle piétonne du parc de Rouelles a subi quatre impacts de véhicules depuis 2012. Le dernier en date, en septembre 2020, a contraint la Communauté urbaine du Havre Seine Métropole à fermer cette passerelle par précaution. Une étude du Cerema (Centre d'étude et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) a conclu à de nombreux désordres structurels empêchant sa remise en service. Une déviation des cyclistes et piétons a été mise en place plus à l'est, via un tunnel sous la rocade.

En octobre 2022, le Conseil communautaire a délibéré en faveur d'une réparation complète de l'ouvrage et son rehaussement de 4,75 à 5,35 mètres afin de prévenir tout nouvel accident.

Limiter l'impact sur la circulation

La première phase du projet consiste à déposer intégralement la passerelle. Pour cela, la circulation routière sera interdite sur la rocade nord du Havre dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août, entre 21 heures et 6 heures. Cette opération de nuit a pour but de minimiser l'impact sur la circulation.

La seconde phase du projet consistera à démolir puis reconstruire la pile centrale en béton à l'automne.

La remise en service de l'ouvrage est prévue pour le début de l'année 2024.

Coût du projet : 708 000 euros.