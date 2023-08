Saint-Valery-en-Caux. Le centre commercial Leclerc inondé

Le centre commercial Leclerc de Saint-Valery-en-Caux a été victime d'une inondation jeudi 24 août, peu avant 8 h 30. Les orages auront fait quelques dégâts.

Le centre commercial est composé de quinze commerces dont trois inondés. Un opticien et un magasin de bricolage ont été asséchés rapidement par les pompiers et ont pu rouvrir leurs portes à 10 heures. L'assèchement de l'hypermarché a pris un peu plus de temps mais le commerce pu rouvrir à 11 h 30. Par chance, l'eau n'est pas montée trop haut, 1,5 centimètre.