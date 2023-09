Balade. Découvrez les anecdotes du canal de Caen à bord du bateau Presqu'île

Saviez-vous que le canal de Caen était artificiel et qu'il avait été inauguré en 1857 par Napoléon III ? Saviez-vous que, par endroits, il mesurait 15 m de profondeur ? Peut-être pas. Vous pourrez apprendre de nombreuses anecdotes en participant à une visite guidée et commentée à bord du bateau Presqu'île. Depuis le début de l'été et jusqu'au 15 octobre, ce bateau vous emmène découvrir l'histoire du canal ainsi que de la ville de Caen. Vous pourrez découvrir sous une autre facette le tribunal judiciaire de Caen, le bâtiment le Norway et ses toits-terrasses imprenables, un peuplier gigantesque du parc régional "connu pour les demandes en mariage", comme l'évoque Sébastien Desclos, le capitaine. À bord, il ne manque jamais d'humour. Il s'arrêtera aussi sur l'histoire "du commerce maritime du canal" ou encore celle du chaudron de la SMN que l'on aperçoit depuis le canal. La visite dure une heure, du port de plaisance jusqu'au pont de Colombelles.

Pratique. Quai Lefèvre à Mondeville. 10 € (7 € enfants). Tél. 07 67 66 67 89.