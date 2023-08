Alençon. Il s'est lancé un défi : Grégory Rouland dispute pour la quatrième fois les 24 Heures du Mans vélo

C'est une épreuve incroyable qui est disputée samedi 26 et dimanche 27 août sur le mythique circuit Bugatti au Mans : quelque cinq cents équipes cyclistes, soit plus de trois mille coureurs venus de quinze pays, vont disputer la quatorzième édition des 24 Heures du Mans vélo !

L'Alençonnais Grégory Rouland, qui a déjà disputé cette épreuve en 2017, 2018 et 2019, a décidé avec un ami et deux clients de cette fois-ci monter leur propre équipe, "l'équipe des constructeurs Apard". "Le moment du départ, le lever du jour et passer sous le drapeau à damier pour l'arrivée sont des moments magiques", explique Grégory Rouland, qui participe une nouvelle fois à l'épreuve "pour se dépasser", après avoir réalisé un ou deux entraînements chaque semaine.

L'accès au circuit sera ouvert aux concurrents dès vendredi 25 août à la mi-journée.

Départ de la course samedi 26 à 15 heures, pour une arrivée 24 heures plus tard.