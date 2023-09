Le Havre. Les spectacles à ne pas manquer cet automne

Pluie de stars au Carré des Docks

C'est une rentrée sous le signe du rap au Carré des Docks avec Hamza (16 septembre) et Médine (7 octobre). Les amateurs de variété française apprécieront Francis Cabrel (18 octobre), Trois Cafés Gourmands (9 novembre) ou Hugues Auffray (9 décembre). À ne pas manquer non plus, les Goldmen (6 octobre), une interprétation plus vraie que nature du grand Jean-Jacques Goldman, ou la tournée officielle Les Comédies Musicales (17 novembre), avec notamment Cécilia Cara et Damien Sargue, inoubliables Roméo et Juliette des années 2000.

Surprise au Tetris

Avant de fêter les 20 ans du Ouest Park (du 18 au 22 octobre) avec Zola, Izïa, Pomme, Archive, Adé ou encore Dub Inc, le Tetris propose une surprise party gratuite pour lancer sa saison (13 septembre), où l'artiste mystère ne sera dévoilé qu'à sa montée sur scène. À noter aussi cet automne la présence du producteur normand Wax Tailor (17 novembre), du rappeur masqué Kalash Criminel (25 novembre) ou de November Ultra (14 décembre), révélation des dernières Victoires de la musique.

Ambiance cubaine au Volcan

Le Grupo Compay Segundo, famille de cœur et de sang du leader du Buena Vista Social Club, transportera le Volcan jusqu'à Cuba (25 octobre). Le chanteur Nosfell proposera une performance intitulée Le corps des songes (9 novembre), conte fantastique et lyrique. Le Normand François Morel présentera son spectacle La Grande Vie (16 décembre), avec l'orchestre régional de Normandie.

Du funk au Magic Mirrors

Le local Nino Gotfunk lancera la saison du Magic Mirrors pour présenter son nouvel album (29 septembre). Le chapiteau accueillera aussi l'acteur Gérard Lanvin, dont les textes sont arrangés par son bluesman de fils, Manu (2 novembre). Cut Killer, emblématique DJ du hip-hop français, présent notamment sur la bande-originale de La Haine, est également à l'affiche (4 novembre), tout comme le trompettiste Ludovic Louis (12 novembre) qui a joué pour Lenny Kravitz, Kanye West, Black Eyed Peas…

De l'humour aussi

Les amateurs de vannes s'en mettront aussi sous la dent cet automne. Élodie Poux (20 octobre) et Laura Laune (25 novembre) seront de passage au Carré des Docks, Monsieur Poulpe s'invite au Tetris (2 décembre) et Élodie Arnould (27 septembre) lance la saison du Théâtre de l'hôtel de ville (THV), qui affiche un tout nouveau look dans les espaces d'accueil. Du côté de la Comédie du Havre, le stand-uppeur Tony Saint-Laurent, passé par le célèbre Jamel Comedy Club, lancera la saison du 21 au 24 septembre.