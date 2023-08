Fécamp. Incendie à Matostera, des odeurs de caoutchouc jusque dans le centre-ville

Un impressionnant incendie s'est déclaré mercredi 23 août vers midi sur le site de la société de recyclage Matostera à Senneville-sur-Fécamp. C'est un feu de pelleteuse qui s'est propagé à un stockage de chambres à air en caoutchouc. Plus de 70 pompiers et 26 engins sont intervenus pour maîtriser les flammes. Pour permettre aux secours d'intervenir les D925 et D73 ont été coupées à la circulation.

#SécuritéRoutière : Opération lutte contre l'incendie toujours en cours à @VilleDeFecamp.



Feu maîtrisé par @Sdis76 !



➡️ RD 925 ouverte à la circulation.

➡️ CD 73 toujours fermé à la circulation automobile.



Restez prudents. pic.twitter.com/RfqniwO652 — Police nationale 76 (@PoliceNat76) August 23, 2023

La préfecture de Seine-Maritime indique que le sinistre a été maîtrisé vers 17 heures. Elle précise que "les sapeurs-pompiers ont disposé deux balises fixes dans la ville afin de poursuivre les contrôles de la qualité de l'air. Un dispositif empêchant les eaux d'extinction de s'écouler à l'extérieur du site a également été mis en place."

Les pompiers ont assuré toute la soirée et toute la nuit une veille afin d'éviter toute reprise du feu.