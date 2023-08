Drame. Trois Normandes tuées dans un accident de la route en Espagne

Elles revenaient de leurs vacances au Portugal. Carla, 49 ans, sa fille Essia, 25 ans, habitantes de Caudebec-lès-Elbeuf et d'origine portugaise ainsi qu'une autre jeune fille, Lola, âgée de 17 ans vivant à La Harengère dans l'Eure ont perdu la vie sur l'autoroute AP-1 dans un accident de la route survenu au nord de l'Espagne, au niveau de Grisaleña.

Le véhicule serait sorti de la route

L'accident serait survenu le mardi 15 août selon les pompiers de Burgos, qui expliquent s'être déplacés à 9 h 30 aux côtés des pompiers de la commune de Briviesca, de la guardia civil (l'équivalent espagnol de la gendarmerie) et de la JCYL, le SAMU espagnol.

Selon le média espagnol Burgos Conecta, un autre jeune homme âgé de 17 ans, le fils de Christina et frère d'Essia et a été grièvement blessé. "Le véhicule, immatriculé en France, qui roulait en direction de Vitoria, a quitté la route sur le côté droit et, après s'être renversé, a commencé à brûler", a détaillé le média, sans expliquer la raison de cette sortie de route. Le jeune homme aurait été transféré au CHU de France après un rapatriement le lundi 21 août.

L'hommage du maire de Caudebec-lès-Elbeuf

Le maire de Caudebec-lès-Elbeuf, Laurent Bonnaterre leur a rendu hommage sur Facebook dimanche 20 août : "Notre ville est à nouveau endeuillée par la disparition brutale de ces deux Caudebecaises avec lesquelles j'avais souvent échangé et que j'appréciais. À leur famille et à leurs proches, j'adresse au nom de l'équipe municipale et au nom de toute notre commune attristée, mes très sincères et très chaleureuses condoléances", a-t-il écrit.

Deux cagnottes ont été lancées pour aider au financement des obsèques des victimes, une pour Lola et une pour Carla et Essia.