Votre horoscope signe par signe du mardi 22 août

Bélier

Vous songez sérieusement à étendre vos activités, à aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte et les gens plus dynamiques.

Taureau

Espérances et enthousiasme au programme... Vous avez besoin d'équilibrer votre vie matérielle, avec de nouveaux projets neufs.

Gémeaux

C'est une belle journée pour tout ceux qui cherchent à élargir leurs contacts, leurs échanges, leurs associations.

Cancer

Vous avez besoin de concentration pour rentrer dans les détails aujourd’hui, ne vous laissez pas distraire.

Lion

Vous serez dans l'ouverture et dans le partage avec vos amis. Vous pourriez bien passer des heures à parler de manière passionnée.

Vierge

Votre carrière professionnelle est votre préoccupation, plus que d'ordinaire, c'est le moment de faire le point au calme.

Balance

Les sentiments sont sincères et spontanés mais pas toujours très profonds, ne vous attachez pas trop vite, donnez-vous un jour ou deux de réflexion avant de vous engager.

Scorpion

Un puissant besoin de liberté vous pousse à prendre des décisions claires mais éminemment positives.

Sagittaire

Vous aurez besoin de vous exprimer, de vous dépenser, de partager votre ardeur avec ceux qui vous entourent

Capricorne

Une tendance à l'éparpillement est susceptible d'apparaître. Admettez que vous avez besoin de sortir de la routine, mais cela ne vient pas de votre partenaire...

Verseau

Des problèmes de concentration et de rigueur se profilent à l'horizon... Accordez-vous du temps à la réflexion.

Poissons

Vous n'êtes pas décidé à éclaircir des questions de fond, vous serez plus efficace en suivant votre instinct naturel.