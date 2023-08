Météo. Beau temps en Normandie : jusqu'à quand cela va-t-il durer ?

Les gilets sont progressivement tombés en deuxième partie du mois d'août en Normandie, pour être remplacés par la crème solaire. Une question demeure désormais : le beau temps va-t-il durer dans la région ?

Une dégradation orageuse en fin de semaine

"Les modèles hésitent encore pour la fin de cette semaine, mais le temps devrait se maintenir estival en Normandie, estime Kévin Baudribos, administrateur de la page Météo Haute Normandie et passionné de météorologie. Ceci dit, on pourrait avoir une dégradation orageuse à partir du jeudi 24 août au soir, qui pourrait concerner majoritairement l'Eure, le Calvados et la Manche, ce sont des orages liés à la chaleur."

Une prévision qui concorde avec celle de Météo France, qui annonce, après des températures qui atteignent les 30 degrés dans l'Eure jeudi 24 août, des dégradations orageuses sur l'ensemble de la région normande le vendredi 25 août. Le soleil devrait cependant être de retour ce week-end.