Normandie. Des enfants recherchés pour le prochain film de Fabrice Éboué

Caméras et plateau de tournage vont s'installer dans le Calvados prochainement. Des enfants sont recherchés pour le long métrage Gérald le Conquérant réalisé par Fabrice Éboué. Un enfant est recherché pour le rôle de Baran, "enfant maghrébin, métis ou noir, âge apparent 12 ans. C'est le blagueur de la classe, il a un fort tempérament et peut facilement s'énerver et tenir tête aux adultes. L'enfant doit avoir 12 ans révolus pour candidater", précise l'annonce. Les candidats doivent résider en Normandie.

Des enfants de 9 à 12 ans

Des garçons et des filles entre 9 et 12 ans sont également recherchés pour incarner des élèves entre le CE1 et CM2, sans critère physique particulier.

Le tournage sera réalisé dans le pays d'Auge, sur une journée entre le 13 et le 20 octobre. À Caen, il reste une date pour le casting de Baran : samedi 26 août. À Rouen, c'est depuis le mercredi 23 août.

Si vous êtes intéressés, retrouvez le détail des informations de candidatures ici.