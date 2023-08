Hébergements insolites. L'aventure en cinq lieux autour de Rouen

À Varneville-Bretteville, à mi-chemin entre Rouen et Dieppe, trouvez la Printanière.Il s'agit d'un ancien colombier réhabilité en logement insolite.

"En le rénovant, on s'est dit que ça permettait de garder un patrimoine rural", explique Claire Vandenbulcke, propriétaire des lieux et exploitante agricole. "Notre désir, c'est que les gens soient tout seuls et tranquilles sur l'exploitation avec nous." Un lieu idéal pour une belle parenthèse en campagne et dans un lieu typique de Seine-Maritime : le colombier, avec tout le confort nécessaire pour un séjour minimum d'une semaine, au prix de 850 euros. La Printanière peut ainsi accueillir jusqu'à six personnes.