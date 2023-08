Bonne table à Rouen. Des spécialités du Vietnam au Square Henri IV

Le Square Henri IV fait partie des adresses gourmandes un peu cachées de Rouen. Pourtant, dès l'entrée, on arrive dans une pièce très éclairée où des tables sont revêtues de nappes cirées dont les motifs rappellent la nature. Un mur de briques blanc donne également du charme à l'établissement avec des décorations asiatiques. Au menu, plusieurs spécialités vietnamiennes sont proposées comme les nems en entrée, qui se déclinent en version porc, poulet et crevette, ou encore des rouleaux de printemps. Côté plats, on retrouve les traditionnelles soupes phô, composées d'un bouillon, de nouilles de riz et du bœuf, poulet ou crevettes sautées, avec une option végétarienne. Et en dessert, la spécialité, ce sont les perles coco.

Un bon rapport qualité-prix

Pour le déjeuner, deux formules sont à la carte à partir de 13,90 €, avec au choix une entrée, un plat et un café ou un bo bun, un dessert et un café. Lors de ma venue, j'ai opté pour la formule entrée, plat, café. J'ai commencé le repas avec des banh cuon, des raviolis vapeurs vietnamiens, puis j'ai dégusté une soupe de raviolis aux crevettes avant de terminer le repas avec un café. Un bon rapport quantité-qualité-prix.

Une délicieuse soupe de raviolis aux crevettes.

Depuis 2019, Mina Vuong, originaire d'Ho Chi Minh Ville au Vietnam, dirige le Square Henri IV. "On propose différentes spécialités vietnamiennes comme les bo bun", assure-t-elle. C'est un plat qui mêle nouille de riz, nems, coriandre, concombres et carottes. Et prochainement, "on va développer des desserts 100 % vietnamiens à base de lait de coco, haricots mungo et perles de tapioca appelées chè". Aujourd'hui, d'autres desserts plus classiques sont à la carte comme le tiramisu. Mina Vuong propose aussi des plats à emporter. Elle réfléchit d'ailleurs à proposer un tarif réduit pour les plats à emporter pour ses clients.

Pratique. 22 rue d'Harcourt à Rouen. Ouvert du lundi au dimanche, le midi et le soir. Tel. 02 35 07 37 05.