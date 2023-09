Nord-Cotentin. Cette Normande d'adoption lance sa conciergerie touristique

Aurélie Normand, malgré son son nom, n'est pas née en Normandie mais en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle. Elle a traversé l'est pour l'ouest et le Cotentin à l'âge de 10 ans. Ce territoire est pour elle un vrai coup de cœur.

"J'ai appris à aimer ce territoire, ses habitants, j'y suis et j'y reste, insiste-t-elle. Je n'ai d'ailleurs jamais été plus loin que la Normandie. Même pendant mes études, le plus loin qu'elles m'aient emmenée, c'est Caen ! Je n'ai jamais eu l'envie de partir, de voir ailleurs, il y a déjà tellement à voir et à ressentir ici !"

Une maison et un endroit calme

pour y jeter l'ancre !

Aurélie Normand s'est installée avec son mari il y a quatre ans à Hautteville-Bocage pour un premier achat immobilier, une maison dotée de dépendances avec le projet d'y intégrer un gîte. "On est tombés sous le charme de cette maison à rénover, nichée dans la campagne où le calme et la sérénité règnent." Aurélie, toujours souriante, aime les gens d'ici. Elle a été auxiliaire de vie chez les personnes âgées avant ce projet de gîte à proximité de sa maison. Mais en attendant que les travaux soient terminés, il faut assurer le quotidien. Alors, elle eut cette idée de conciergerie touristique. Elle gère les gîtes et maisons secondaires mis en location pour des propriétaires qui ne souhaitent pas s'en charger. Accueil, état des lieux, entretien…

Elle a ainsi récemment ouvert son activité en juin dernier. Accueillir les touristes en location fait partie de ses attributions, mais ce n'est pas la seule. "Il faut aussi leur donner envie de découvrir les meilleurs endroits du Cotentin entre terre et mer, là ou le regard sait s'ouvrir et parfois se perdre, et pas que les sites touristiques fréquentés. Ici, il y a des espaces d'intimité ! La campagne et les bords de mer offrent des variétés de paysages et de sensations uniques, je ne m'en lasse pas ! Je pense notamment aux amateurs de randonnées et aux amateurs de sports nautiques. Il n'y a pas mieux que les côtes du Cotentin pour des sensations à l'état brut." Une terre riche d'histoire aussi : "Des Vikings au Débarquement allié de juin 1944, il y a tant à raconter ! Et il faut entretenir ce devoir de mémoire avec conviction", estime la jeune femme.

Sa nouvelle activité, c'est aussi la rencontre avec les autres, venus d'ailleurs. "Avec ce nouveau job, l'organisation est militaire, et pas question de s'éparpiller. Mais je suis heureuse, épanouie, j'ai ma petite entreprise comme je le souhaitais. Je n'ai pas de regrets, pas de week-end et pas de vacances l'été, mais pas de regrets vraiment", s'amuse-t-elle.

"Je vais avoir besoin de bras

pour m'aider"

Et ce n'est que le début, car l'activité d'Aurélie risque bien de s'amplifier très fortement avec le 80e anniversaire du Débarquement allié de juin 1944 sur nos côtes en 2024. "Il y a déjà beaucoup de locations qui sont réservées pour ce rendez-vous mémoriel, et c'est du travail assuré ! Et c'est tant mieux ! Alors pour le moment, je travaille seule, mais je vais avoir besoin de bras pour m'aider, et devoir recruter des saisonniers face aux demandes qui commencent à affluer et aux appels qui se multiplient."

Aurélie Normand a le pied normand et cotentinois : elle saura garder le cap, sans aucun doute !