Périphérique de Caen. Vitesse réduite jusqu'en novembre en raison des travaux

Les travaux se poursuivent sur le périphérique nord de Caen, et ils engendrent quelques restrictions. La nuit prochaine, du 21 au 22 août, la circulation sera coupée entre les échangeurs n° 3 "Porte d'Angleterre" et n° 6 "Vallée des Jardins" ainsi que les bretelles de sortie et d'insertion dans le sens Paris – Cherbourg.

La nuit suivante, toujours de 20 h à 6 h, "les bretelles de sortie et d'insertion seront fermées entre les échangeurs n° 4.1 "Epopéa – Biéville-Beuville" et n° 3 "Porte d'Angleterre" dans le sens Cherbourg – Paris ainsi que les bretelles de sortie et d'insertion entre les échangeurs n° 4.1 "Epopéa – Biéville-Beuville" et n° 6 "Vallée des jardins" dans le sens Paris – Cherbourg", indique la Dirno.

Encore plusieurs mois de travaux

À partir de demain, mardi 22 août, il faudra également adapter sa vitesse aux circonstances. Jusqu'au 3 novembre, la largeur de certaines voies sera réduite, de quoi limiter la vitesse des automobilistes à 70 km/h. De plus, les camions de plus de 3,5 tonnes ont l'interdiction totale de dépasser.